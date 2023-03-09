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В Москве к специалистам сферы защиты детства можно записаться онлайн

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На столичном портале «Моя новая семья» запустили сервис онлайн-записи на очный приём к специалистам сферы защиты детства.
В Москве к специалистам сферы защиты детства можно записаться онлайн
  • Gettyimages.ru
  • © Oran Tantapakul / EyeEm

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сервисы предварительной записи к специалистам используются во многих организациях. Время многочасовых очередей уходит в прошлое… Постоянно развивается и система социальной защиты населения, чтобы быть более удобной для москвичей… Теперь горожане могут заранее записаться на приём и спланировать время», — прокомментировала глава Управления опеки и попечительства несовершеннолетних столичного Департамента соцзащиты Елена Зайцева.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».

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