В Москве к специалистам сферы защиты детства можно записаться онлайн

На столичном портале «Моя новая семья» запустили сервис онлайн-записи на очный приём к специалистам сферы защиты детства.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства города.

«Сервисы предварительной записи к специалистам используются во многих организациях. Время многочасовых очередей уходит в прошлое… Постоянно развивается и система социальной защиты населения, чтобы быть более удобной для москвичей… Теперь горожане могут заранее записаться на приём и спланировать время», — прокомментировала глава Управления опеки и попечительства несовершеннолетних столичного Департамента соцзащиты Елена Зайцева.

Ранее, по сообщениям газеты «Взгляд», уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова посетила интернаты в новых регионах России в рамках благотворительного проекта «Счастливое детство».