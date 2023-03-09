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В Петербурге увеличилось число желающих работать на удалёнке

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По данным сервиса «Авито Работа», интерес соискателей из Петербурга к вакансиям, предполагающим удалённый формат работы, возрос на 65% в феврале по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
В Петербурге увеличилось число желающих работать на удалёнке
  • Gettyimages.ru
  • © Alberto Ortega Cruzado / EyeEm

При этом число предложений от компаний увеличилось на 41%, передаёт агентство «Невские новости».

Чаще всего петербуржцы откликаются на вакансии, предлагающие дистанционный формат в сферах IT (34%), маркетинга, рекламы и PR (28%). Также популярностью пользуется удалённая работа в банковской сфере (36%).

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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