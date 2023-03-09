Врач Новиков напомнил, что продолжительное употребление кофе может вызвать аритмию

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал, что чрезмерное и продолжительное употребление кофе и энергетических напитков может вызвать аритмию.

«Кофе и другие энергетики оказывают стимулирующее действие на организм в основном за счёт кофеина. Он действительно на некоторое время стимулирует работу мозга. Вместе с тем он оказывает стимулирующее влияние на сердце, а продолжительная и чрезмерная подобная стимуляция может вызвать аритмию», — сказал Новиков в беседе с РИАМО.

Ранее врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с Inforeactor предупредил, что в результате переохлаждения могут возникнуть проблемы со здоровьем.