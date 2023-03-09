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В Тюмени 38 тысяч соискателей нашли работу при содействии службы занятости

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В Тюмени 38 тыс. человек нашли работу при помощи региональной службы занятости в 2022 году. Из них более 20 тыс. — женщины.
В Тюмени 38 тысяч соискателей нашли работу при содействии службы занятости
  • РИА Новости

Каждая третья женщина смогла начать трудовую деятельность в течение десяти рабочих дней после обращения, сообщает nashgorod.ru со ссылкой на пресс-службу областного департамента труда и занятости населения.

Ещё 125 тюменок открыли своё дело. Многие получили профессиональное образование бесплатно в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее ФАН передавало, что VIII Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ) пройдёт с 26 по 29 сентября 2023 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи.

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