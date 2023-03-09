Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова.

«Бастрыкин поручил... возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Героя России Апти Алаудинова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на Алаудинова, который получил письмо, пропитанное отравляющим веществом.

Как сообщалось, вместе с Алаудиновым в больницу попали его племянник и адъютант — они тоже коснулись отравленного пакета.

7 марта стало известно, что Алаудинов вернулся в зону проведения спецоперации.