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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат»

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Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту попытки отравления командира спецотряда «Ахмат»
  • © СК РФ

«Бастрыкин поручил... возбудить уголовное дело по факту попытки отравления командира специального отряда «Ахмат» Героя России Апти Алаудинова», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В середине февраля глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о попытке покушения на Алаудинова, который получил письмо, пропитанное отравляющим веществом.

Как сообщалось, вместе с Алаудиновым в больницу попали его племянник и адъютант — они тоже коснулись отравленного пакета.

7 марта стало известно, что Алаудинов вернулся в зону проведения спецоперации.

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