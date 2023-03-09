В Липецкой области опровергли информацию о работе систем ПВО в регионе

В правительстве Липецкой области опровергли информацию о работе систем ПВО в регионе.

«Системы ПВО в Липецкой области не срабатывали. Службы разбираются в причинах звуков, испугавших липчан», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что все важные инфраструктурные объекты региона работают в штатном режиме, следов падения на земле не обнаружено.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Таврия» заявил об усилении системы противовоздушной обороны в регионе.