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В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где вооружённый мужчина удерживает ребёнка

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В Нижневартовске жителей дома, в котором вооружённый мужчина удерживает ребёнка, эвакуировали.
В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где вооружённый мужчина удерживает ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в администрации города.

«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развёрнут на базе школе №42 пункт временного размещения», — говорится в сообщении в Telegram.

Также к месту происшествия прибыли два пассажирских автобуса.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.

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