В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где вооружённый мужчина удерживает ребёнка

В Нижневартовске жителей дома, в котором вооружённый мужчина удерживает ребёнка, эвакуировали.

Об этом сообщили в администрации города.

«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развёрнут на базе школе №42 пункт временного размещения», — говорится в сообщении в Telegram.

Также к месту происшествия прибыли два пассажирских автобуса.

Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.