В Нижневартовске эвакуировали жителей дома, где вооружённый мужчина удерживает ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщили в администрации города.
«Из указанного дома жителей эвакуировали. Для них развёрнут на базе школе №42 пункт временного размещения», — говорится в сообщении в Telegram.
Также к месту происшествия прибыли два пассажирских автобуса.
Ранее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что вооружённый мужчина удерживает ребёнка в одном из домов в Нижневартовске, он произвёл выстрел с балкона.