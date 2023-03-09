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Почти 2,5 тысячи жителей Красноярского края остались без электроэнергии

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Почти 2,5 тыс. жителей пяти муниципальных образований Красноярского края остались без электричества из-за сильного ветра.
Почти 2,5 тысячи жителей Красноярского края остались без электроэнергии
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Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«По состоянию на 9 марта остаются отключения в пяти муниципальных образованиях в 14 населённых пунктах 1140 домов с населением 2405 человек», — приводит сообщение РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Мурманской и Томской областях, Карелии и на Таймыре в ближайшее время прогнозируется погода ниже климатической нормы.

Также URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС России сообщало, что в Челябинской области в четверг, 9 марта, ожидаются сильные осадки, гололедица и ветер.

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