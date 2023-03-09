Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильный холод в нескольких регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Мурманской и Томской областях, Карелии и на Таймыре в ближайшее время прогнозируется погода ниже климатической нормы.

Об этом он сообщил в беседе с ТАСС. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в Москве резкое понижение температуры привело к возникновению морозного тумана.