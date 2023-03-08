Тишковец: в Москве ударила зимняя стужа и образовался морозный туман
- РИА Новости
«Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара, местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Такие морозные туманы характерны для Сибири и Дальнего Востока с их резко континентальным климатом и суровыми морозами», — сообщил Тишковец.
Он отметил, что до полудня туман рассеется.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление на этой неделе.