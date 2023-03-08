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Тишковец: в Москве ударила зимняя стужа и образовался морозный туман

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В Москве резкое понижение температуры привело к возникновению морозного тумана. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Тишковец: в Москве ударила зимняя стужа и образовался морозный туман
  • РИА Новости

«Из-за резкого понижения температуры и, как следствие, сублимации водяного пара, местами образовался морозный туман с ухудшением видимости до 100 метров. Такие морозные туманы характерны для Сибири и Дальнего Востока с их резко континентальным климатом и суровыми морозами», — сообщил Тишковец.

Он отметил, что до полудня туман рассеется.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал, что на юге европейской территории страны ожидается резкое потепление на этой неделе.

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