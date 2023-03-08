Делегация иностранных общественников и журналистов посетила Запорожскую область
- РИА Новости
Делегация, состоящая из представителей Германии, Испании, Италии, Португалии и Турции, посетила Мелитополь, Васильевку и Энергодар.
В Энергодаре они осмотрели места попадания снарядов при обстреле украинскими войсками городской инфраструктуры и Запорожской АЭС.
В Васильевке члены делегации осмотрели больницу и жилые дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ.
В Мелитополе иностранные общественники и журналисты передали в школу-интернат «Гармония» собранные деньги, а также привезли гуманитарную помощь в монастырь Саввы Освященного.
2 марта сообщалось, что делегация европейских общественников приехала в Луганскую Народную Республику. Также они посетили Донецкую Народную Республику.