Делегация иностранных общественников и журналистов посетила Запорожскую область

Делегация иностранных общественных деятелей и журналистов посетила Запорожскую область.

Делегация, состоящая из представителей Германии, Испании, Италии, Португалии и Турции, посетила Мелитополь, Васильевку и Энергодар.

В Энергодаре они осмотрели места попадания снарядов при обстреле украинскими войсками городской инфраструктуры и Запорожской АЭС.

В Васильевке члены делегации осмотрели больницу и жилые дома, пострадавшие от обстрелов ВСУ.

В Мелитополе иностранные общественники и журналисты передали в школу-интернат «Гармония» собранные деньги, а также привезли гуманитарную помощь в монастырь Саввы Освященного.

2 марта сообщалось, что делегация европейских общественников приехала в Луганскую Народную Республику. Также они посетили Донецкую Народную Республику.