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В Ульяновской области создали более 3300 новых рабочих мест с начала года

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На заседании штаба по комплексному развитию Ульяновской области обсудили ситуацию на рынке труда.
В Ульяновской области создали более 3300 новых рабочих мест с начала года
  • РИА Новости

Об этом сообщает mosaica.ru.

С начала 2023 года в регионе создали 3315 новых рабочих мест.

Как отметил глава регионального Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников, 2383 рабочих места появились на малых и средних предприятиях.

По прогнозу, до конца года в области создадут 18 948 новых рабочих мест.

Ранее progorod43 сообщал, что специалисты сервиса SuperJob рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях февраля в Кирове.

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