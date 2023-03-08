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Власти Оренбургской области поздравили жительниц региона с 8 Марта

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жительниц региона с 8 Марта.
Власти Оренбургской области поздравили жительниц региона с 8 Марта
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

«Женщина — это огромная внутренняя сила, гармония и красота. Мудрость и милосердие, материнство и любовь. Никакие слова в полной мере не могут описать то доброе и светлое, что вы привносите в нашу жизнь», — заявил Паслер.

По его словам, женщины принимают активное участие во всех значимых общественно-политических процессах.

Со своей стороны, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров назвал 8 Марта ещё одним прекрасным поводом поблагодарить женщин за ежедневное терпение, заботу и любовь, передаёт ИА «Удмуртия».

«Вдохновляя нас, вы сами достигаете больших успехов. В экономике и политике, в науке и искусстве, на производстве вы доказываете: чисто мужских профессий не существует. И ваше обаяние помогает вам в семье и на работе», — сказал он.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обратился к россиянкам с поздравлением с Международным женским днём, особо отметив женщин-военнослужащих.

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