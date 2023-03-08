Исследование: 53% российских компаний нанимают внештатных сотрудников

Большинство российских компаний (53%) нанимают внештатных сотрудников.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Каждая десятая организация использует до 30—50 таких специалистов. Ещё 70% сотрудничают не более чем с десятью внештатными сотрудниками.

Также выяснилось, что при выборе такого персонала работодатели больше внимания обращают на профессионализм, чем на опыт работы.

Ранее психолог и предприниматель Ксения Аверс в беседе с Общественной службой новостей рассказала, как уйти с работы с максимальной выгодой.