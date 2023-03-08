Адвокат: экс-мэр Белгорода Иванов задержан по обвинению в получении взятки

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов задержан по обвинению в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти 3 млн рублей, сообщила его адвокат Елена Палымова.

«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 млн 930 тыс. рублей», — сказала она в ходе судебного заседания.

Как пишет РИА Новости, в настоящее время идёт заседание суда о выборе меры пресечения Иванову.

В конце октября прошлого года Антон Иванов подал заявление об увольнении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что глава администрации города подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.