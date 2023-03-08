Адвокат: экс-мэр Белгорода Иванов задержан по обвинению в получении взятки
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«Подзащитный обвиняется в получении взятки в размере 2 млн 930 тыс. рублей», — сказала она в ходе судебного заседания.
Как пишет РИА Новости, в настоящее время идёт заседание суда о выборе меры пресечения Иванову.
В конце октября прошлого года Антон Иванов подал заявление об увольнении.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что глава администрации города подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.