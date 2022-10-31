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Губернатор Гладков подтвердил уход Иванова с поста мэра Белгорода

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.
Губернатор Гладков подтвердил уход Иванова с поста мэра Белгорода
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Исполнять обязанности начал первый заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов», — говорится в Telegram-канале губернатора.

Ранее об уходе Иванова сообщила пресс-служба правительства области.

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