Губернатор Гладков подтвердил уход Иванова с поста мэра Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что глава администрации города Белгорода Антон Иванов подал заявление об увольнении в связи с переходом на другую работу.

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