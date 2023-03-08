Военные инженеры подарили жительницам Мариуполя тюльпаны

Военнослужащие инженерных войск подарили тюльпаны жительницам Мариуполя.

Раздача цветов проходила в одном из гуманитарных центров Орджоникидзевского района Мариуполя.

«Это наша совместная идея. Ребята военные захотели так поздравить женщин, чтобы немного отвлечь их от повседневных забот, создать праздничное настроение», — цитирует РИА Новости руководителя центра Инну Горошко.

Гуманитарный центр посещают в основном представители малообеспеченных семей — многодетные матери и одинокие пенсионеры.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта.