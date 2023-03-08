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«Известия»: в России начали продавать активированные за рубежом iPhone

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Некоторые российские ретейлеры начали продавать активированные за рубежом смартфоны iPhone, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке.

«Поставки активированных за пределами России смартфонов уже осуществляются, и такие модели присутствуют на нашем рынке», — сказала продакт-менеджер компании diHouse Любовь Морозова.

Другой источник сообщил газете, что многие ретейлеры имеют предназначенные для продажи распакованные iPhone, потому что только так можно получить большие объёмы для продажи.

Издание отмечает, что причиной ввоза активированных гаджетов является нежелание зарубежных партнёров прекращать сотрудничество с Apple.

Ранее авторизованные сервисы Apple в России приостановили гарантийное обслуживание MacBook и iPad в связи с нехваткой необходимых деталей.

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