Матвиенко: в России не будет опасных игр в гендеры

В России понимают важность деления людей на мужчин и женщин и не будут устраивать опасных игр в гендеры, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, ключевой задачей является гармонизация отношений мужчин и женщин, а не создание микста из них.

«И потому опасных игр в гендеры в нашей стране нет и не будет. Ни в детских садах, ни в школах, ни в воспитании, ни в политике, ни в правотворчестве», — написала Матвиенко в своём блоге на сайте Совета Федерации.

Она отметила, что Россия предоставит Западу проводить этот опасный эксперимент.

30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин назвал неприемлемым для России навязывание Западом нетрадиционных ценностей, в том числе «третьего пола».