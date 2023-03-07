В Ульяновской области зафиксировали 9846 случаев ОРИ и гриппа за неделю

Заместитель руководителя ульяновского управления Роспотребнадзора Лилия Федоскова заявила на заседании в правительстве региона, что за последнюю неделю в регионе зафиксировали 9846 случаев ОРИ и гриппа.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Как отметила Федоскова, недельный показатель выше эпидпорога по совокупному населению на 23,4%. Госпитализированы 126 человек.

Тем временем в Удмуртии на прошедшей неделе из-за гриппа и ОРВИ было закрыто 66 классов в 38 школах и 48 групп в 35 детских дошкольных учреждениях, передаёт udm-info.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Число заболевших ОРВИ с 27 февраля по 5 марта составило 16 413.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.