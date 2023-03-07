В Омской области зарегистрировали 1211 случаев COVID-19 за неделю
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Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Показатель заболеваемости — 62,85 на 100 тыс. населения, что на 4,7% выше, чем неделей ранее.
По данным врачей, в большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ.
Тем временем в Свердловской области с 27 февраля по 5 марта выявили 32 845 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 18,4%, передаёт URA.RU со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.
«В структуре заболеваемости 54% составляют дети», — добавили в ведомстве.
Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.