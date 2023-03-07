Узнать больше

В Омской области зарегистрировали 1211 случаев COVID-19 за неделю

Короткая ссылка
В Омской области зарегистрировали 1211 случаев COVID-19 за последнюю неделю.
В Омской области зарегистрировали 1211 случаев COVID-19 за неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает gorod55.ru со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости — 62,85 на 100 тыс. населения, что на 4,7% выше, чем неделей ранее.

По данным врачей, в большинстве случаев болезнь протекает в форме ОРВИ.

Тем временем в Свердловской области с 27 февраля по 5 марта выявили 32 845 случаев ОРВИ, что выше уровня предыдущей недели на 18,4%, передаёт URA.RU со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости 54% составляют дети», — добавили в ведомстве.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить