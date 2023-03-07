В Петербурге выявили 1460 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге выявили 1460 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1870 жителей, госпитализированы 150.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирусом переболели около 34% горожан.

Пиковое число заболевших пришлось на 11 февраля 2022 года — 22 070 человек, передаёт neva.today со ссылкой на аналитический вестник Информационно-аналитического центра Смольного.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.