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В Петербурге выявили 1460 случаев COVID-19 за сутки

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В Санкт-Петербурге выявили 1460 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Петербурге выявили 1460 случаев COVID-19 за сутки
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Выздоровели за минувшие 24 часа 1870 жителей, госпитализированы 150.

По данным Роспотребнадзора, с начала пандемии коронавирусом переболели около 34% горожан.

Пиковое число заболевших пришлось на 11 февраля 2022 года — 22 070 человек, передаёт neva.today со ссылкой на аналитический вестник Информационно-аналитического центра Смольного.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

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