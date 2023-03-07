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Исследование: 41% россиян считают 8 Марта праздником для всех женщин

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, что 41% россиян воспринимают 8 Марта праздником для всех женщин.
Исследование: 41% россиян считают 8 Марта праздником для всех женщин
  • Gettyimages.ru
  • © AleksandarNakic

По мнению трети респондентов, это праздник весны.

Также участники исследования заявили, что 8 Марта — праздник всех матерей (3%). Столько же опрошенных напомнили, что это день солидарности всех женщин.

Ещё 18% россиян сообщили, что для них 8 Марта — просто дополнительный выходной.

Исследование проводилось в соцсетях. Его участниками стали 12,7 тыс. пользователей.

Ранее маркетинг- и контент-директор TexTerra Александр Монахов на основе анализа запросов в «Яндексе» рассказал в беседе с НСН, кому жители России дарят подарки на 8 Марта.

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