Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы
- РИА Новости
- © Алексей Куденко
Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Naidi mamonta.
По словам Улюкаева, до этого он был «каким-то немножко отстранённым от жизни», то «большим начальником», то заключённым.
«А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, он получает удовольствие, когда ходит по улицам и «ведёт себя как все остальные».
Также Улюкаев заявил, что старается проводить больше времени с родными.
В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.
В мае 2022 года Улюкаев вышел на свободу по УДО.