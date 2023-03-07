Узнать больше

Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы

Короткая ссылка
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы.
Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Naidi mamonta.

По словам Улюкаева, до этого он был «каким-то немножко отстранённым от жизни», то «большим начальником», то заключённым.

«А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле», — цитирует его РИА Новости

По его словам, он получает удовольствие, когда ходит по улицам и «ведёт себя как все остальные».

Также Улюкаев заявил, что старается проводить больше времени с родными.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В мае 2022 года Улюкаев вышел на свободу по УДО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить