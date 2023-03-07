Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни после освобождения из тюрьмы.

Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Naidi mamonta.

По словам Улюкаева, до этого он был «каким-то немножко отстранённым от жизни», то «большим начальником», то заключённым.

«А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, он получает удовольствие, когда ходит по улицам и «ведёт себя как все остальные».

Также Улюкаев заявил, что старается проводить больше времени с родными.

В декабре 2017 года суд приговорил Улюкаева к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн рублей. Он был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

В мае 2022 года Улюкаев вышел на свободу по УДО.