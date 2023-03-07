В Госдуме предложили предоставить льготы работодателям, трудоустраивающим подростков

В Госдуме и Минтруде работают над законопроектом, который предоставит льготы работодателям, трудоустраивающим подростков.

Как сообщает «Парламентская газета», об этом заявили на заседании рабочей группы думского комитета по молодёжной политике по вопросам трудоустройства, занятости и профориентации молодёжи.

Депутат Юлия Дрожжина напомнила, что для работодателей, пользующихся господдержкой и привлекающих участников студенческих отрядов, уже предусмотрены льготы.

«Мы предлагаем, чтобы такая же налоговая льгота действовала для работодателей, которые привлекают к себе подростков. Это будут как раз несовершеннолетние, которые действуют в составе студенческих отрядов, включённых в федеральный или региональный реестр, или через Российское движение детей или молодёжи, а также несовершеннолетние, которые трудоустраиваются по направлению центров занятости населения», — отметила Дрожжина.

Ранее управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в стране.