Маркетинг-менеджер Монахов рассказал, кому россияне дарят подарки на 8 Марта

Маркетинг и контент-директор TexTerra Александр Монахов на основе анализа запросов в «Яндексе» рассказал, кому жители России дарят подарки на 8 Марта.

«Мы видим, что по запросам в «Яндексе» 8 Марта ищется как «подарок маме», и это доминирующий запрос. Второе место занимает «подарок девочке» — ни девушке, ни жене, ни сестре. Видимо, это как дочка либо школьная аудитория. На третьем месте «любимая девушка», потом «коллега», потом просто «некая женщина». А где-то в конце первого десятка объявляется жена», — сказал Монахов в беседе с НСН.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.