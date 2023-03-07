Председатель Думы Владивостока Брик поздравил женщин с наступающим 8 Марта

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик поздравил женщин с наступающим Международным женским днём.

Об этом пишет zr.media.

«Своей неутомимой энергией, ответственным отношением к делу женщины подают пример высокого профессионализма. Жительницы Владивостока сегодня заняты практически во всех сферах жизнедеятельности города. Прекрасные врачи и учителя, активные общественные и политические деятели, компетентные руководители, успешные предприниматели и грамотные специалисты — все они добиваются достойных результатов в избранной профессии», — сказал Брик.

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