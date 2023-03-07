Аналитики назвали технику наиболее популярным подарком женщинам на 8 Марта
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- © Elena González Hontoria / EyeEm
Как сообщает «Газета.Ru», россияне часто приобретают подарки к Международному женскому дню на торговых площадках в интернете.
Самыми популярными товарами являются технические устройства и бытовая техника, косметика, обучающие курсы, товары для дома и книги.
Как уточняется, наиболее дорогими подарками в последние годы были гаджеты, средний чек — 29 589 рублей.
Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.