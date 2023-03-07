Узнать больше

Аналитики назвали технику наиболее популярным подарком женщинам на 8 Марта

Короткая ссылка
Специалисты Коkос Group рассказали о тенденциях при выборе подарков на 8 Марта.
Аналитики назвали технику наиболее популярным подарком женщинам на 8 Марта
  • Gettyimages.ru
  • © Elena González Hontoria / EyeEm

Как сообщает «Газета.Ru», россияне часто приобретают подарки к Международному женскому дню на торговых площадках в интернете.

Самыми популярными товарами являются технические устройства и бытовая техника, косметика, обучающие курсы, товары для дома и книги.

Как уточняется, наиболее дорогими подарками в последние годы были гаджеты, средний чек — 29 589 рублей. 

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить