Аналитики назвали технику наиболее популярным подарком женщинам на 8 Марта

Специалисты Коkос Group рассказали о тенденциях при выборе подарков на 8 Марта.

Как сообщает «Газета.Ru», россияне часто приобретают подарки к Международному женскому дню на торговых площадках в интернете.

Самыми популярными товарами являются технические устройства и бытовая техника, косметика, обучающие курсы, товары для дома и книги.

Как уточняется, наиболее дорогими подарками в последние годы были гаджеты, средний чек — 29 589 рублей.

Ранее, по сообщениям URA.RU, в Роспотребнадзоре по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали, как выбрать цветы к 8 Марта.