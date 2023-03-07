ФСБ депортировала приезжего из Центральной Азии за намерение вступить в ВСУ

Управление ФСБ по Москве и Московской области объявило предупреждение приезжему из Средней Азии за намерение участвовать в боевых действиях на стороне Украины. Его депортируют и запретят ему въезд в Россию.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным УФСБ, иностранец проходил срочную службу в должности стрелка мотострелковой бригады Министерства обороны одной из среднеазиатских республик.

Он планировал принять участие в вооружённом конфликте на Украине на стороне ВСУ против ВС России, чтобы получить вознаграждение, обещанное ему неизвестным в интернете.

Задержанный дал признательные показания.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне ВСУ, получают от 30 тыс. до 100 тыс. гривен.

По его словам, добровольцы из зарубежных государств зачастую в упрощённом порядке получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ.