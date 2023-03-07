В России за сутки госпитализирован 1801 человек с коронавирусом

В России за сутки в больницу попал 1801 человек с коронавирусом. Накануне были госпитализированы 615 пациентов.

Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Вместе с этим за 24 часа в стране выявили 10 449 новых случаев заболевания коронавирусом.

Выписали в связи с выздоровлением 14 373 человека.

За сутки от последствий коронавируса скончались 42 человека.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы вирусолог Николай Малышев в беседе с URA.RU допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.