Доцент Зубкова рассказала о новой схеме продажи ипотечной недвижимости

Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета России Светлана Зубкова прокомментировала новую схему, согласно которой разрешается сделка по купле-продаже недвижимости с ипотечным долгом под контролем банков.

Данная схема, которая стала массово применяться с начала 2023 года, может быть выгодна как для банка, так и для клиента, объяснила специалист Life.ru.

«Современная система учёта купленной в кредит недвижимости позволяет минимизировать кредитные и другие риски, поэтому банкам возможность смены заёмщиков несёт только выгоду. Кроме того, такая сделка — это возможность кредитных учреждений предложить своим заёмщикам продать одну ипотечную квартиру и взять кредит на другую — большую, лучшую и более дорогую», — сказал Зубкова.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.