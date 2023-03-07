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Доцент Зубкова рассказала о новой схеме продажи ипотечной недвижимости

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Доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета России Светлана Зубкова прокомментировала новую схему, согласно которой разрешается сделка по купле-продаже недвижимости с ипотечным долгом под контролем банков.
Доцент Зубкова рассказала о новой схеме продажи ипотечной недвижимости
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Данная схема, которая стала массово применяться с начала 2023 года, может быть выгодна как для банка, так и для клиента, объяснила специалист Life.ru.

«Современная система учёта купленной в кредит недвижимости позволяет минимизировать кредитные и другие риски, поэтому банкам возможность смены заёмщиков несёт только выгоду. Кроме того, такая сделка — это возможность кредитных учреждений предложить своим заёмщикам продать одну ипотечную квартиру и взять кредит на другую — большую, лучшую и более дорогую», — сказал Зубкова.

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин в беседе с ФАН напомнил, как оформить дачу в собственность по упрощённой схеме.

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