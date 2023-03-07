Узнать больше

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг фейки из пабликов о взрыве в районе аэродрома

Короткая ссылка
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи о якобы взрыве в районе аэродрома.
Губернатор Севастополя Развожаев опроверг фейки из пабликов о взрыве в районе аэродрома
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он сообщил, что на внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов.

По его словам, в городе всё спокойно.

В конце февраля Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить