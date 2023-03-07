Губернатор Севастополя Развожаев опроверг фейки из пабликов о взрыве в районе аэродрома

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев опроверг слухи о якобы взрыве в районе аэродрома.

«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Он сообщил, что на внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов.

По его словам, в городе всё спокойно.

В конце февраля Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.