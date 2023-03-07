Губернатор Севастополя Развожаев опроверг фейки из пабликов о взрыве в районе аэродрома
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«В пабликах опять пишут о каком-то взрыве в районе аэродрома. Это ложь», — написал Развожаев в Telegram-канале.
Он сообщил, что на внешнем рейде идёт тренировка корабельных расчётов.
По его словам, в городе всё спокойно.
В конце февраля Федеральная служба безопасности сообщила о задержании двух жителей Севастополя, которые за вознаграждение пытались передавать украинским спецслужбам информацию об объектах Минобороны России.