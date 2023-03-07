Глава парламента Крыма Константинов назвал фантазией планы Киева блокировать полуостров

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал фантазией неуправляемого сумрачного сознания планы киевских властей устроить блокаду полуострова.

«Похоже, дела у Украины совсем плохи. Причём не только на фронтах, в экономике и логистике, а прежде всего — в головах. Теперь уже не только у генералов, но и у полковников», — сказал Константинов РИА Новости.

По его словам, украинские власти вот уже девять лет в своих заявлениях «изолируют и отсекают» Крым.

Ранее военный аналитик и полковник ВСУ Пётр Черник заявил, что Украина рассматривает вариант блокады Крыма на истощение.