В Иркутской области подтвердили 152 случая COVID-19 за сутки

В Иркутской области подтвердили 152 случая COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Общее число заболевших в регионе достигло 364 198. Вылечились 358 772 жителя.

Тем временем в Карелии за неделю выявили почти 1 тыс. случаев коронавируса, передаёт karelinform.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. За этот же период зарегистрировали около 7,3 тыс. случаев гриппа и ОРВИ.

На карантин были отправлены 11 классов в пяти школах и две группы в одном детсаде.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.