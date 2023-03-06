Узнать больше

В Петербурге зарегистрировали 1386 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1386 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Петербурге зарегистрировали 1386 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Выздоровели за минувшие 24 часа 559 человек, госпитализированы 57.

В городских стационарах развёрнуто 2007 коек, из которых занята 1561.

На амбулаторном лечении находятся 9735 жителей.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается вакцинация от коронавируса, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Препарат «Спутник V» поступил на окружной склад в Ноябрьске, его распределяют по региону.

Еженедельно прививку делают около 2—2,5 тыс. жителей ЯНАО.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить