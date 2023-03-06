В Петербурге зарегистрировали 1386 случаев COVID-19 за сутки

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 1386 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Смольный.

Выздоровели за минувшие 24 часа 559 человек, госпитализированы 57.

В городских стационарах развёрнуто 2007 коек, из которых занята 1561.

На амбулаторном лечении находятся 9735 жителей.

Тем временем в Ямало-Ненецком автономном округе продолжается вакцинация от коронавируса, передаёт ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Препарат «Спутник V» поступил на окружной склад в Ноябрьске, его распределяют по региону.

Еженедельно прививку делают около 2—2,5 тыс. жителей ЯНАО.

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.