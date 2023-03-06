В Татарстане выявили 175 случаев COVID-19 за сутки

В Татарстане выявили 175 случаев COVID-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 199 295. Вылечились 195 411 жителей, в том числе 121 за минувшие 24 часа.

В целом в России за сутки зарегистрировали 11 163 случая коронавируса, передаёт «Утро.ру».

Ранее бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев допустил, что коронавирусная инфекция перейдёт в разряд сезонных болезней в 2024 году.