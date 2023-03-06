В Кирове прошла презентация официального логотипа 650-летия города

В Кирове состоялась презентация официального логотипа 650-летия города.

Об этом сообщает progorod43.

«Провели массу фокус-групп по представленному логотипу, кроме того, я показывал результат работ заместителю председателя правительства РФ, председателю федерального оргкомитета Дмитрию Чернышенко», — заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

Для разработки фирменного стиля изучались замечания и пожелания горожан.

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