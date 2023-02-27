В Приморье 2024 год планируют объявить Годом Владивостокской крепости
- globallookpress.com
- © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua
Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
«Владивостокская крепость является памятником общенационального значения… Проведение Года Владивостокской крепости позволит узнать о ней большему количеству россиян», — отметил Толстой.
По словам Кожемяко, музей Владивостокской крепости имеет большое значение для развития внутреннего туризма, для истории.
По его словам, в преддверии 110-летнего юбилея Владивостокской крепости важно обеспечить качественную инфраструктуру для доступности объектов исторического наследия.
Как уточняется, Владивостокская крепость — уникальный памятник. Она состоит из фортов, батарей и других сооружений. Возведение первых сооружений началось в 70-е годы XIX века.
Ранее Nation News сообщал, что спектакль «Дороги Высоцкого» представят 22 апреля в Большом зале Кремлёвского дворца в Москве.