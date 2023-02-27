В Приморье 2024 год планируют объявить Годом Владивостокской крепости

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко обсудил с советником президента России Владимиром Толстым возможности проведения в регионе Года Владивостокской крепости в 2024 году.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

«Владивостокская крепость является памятником общенационального значения… Проведение Года Владивостокской крепости позволит узнать о ней большему количеству россиян», — отметил Толстой.

По словам Кожемяко, музей Владивостокской крепости имеет большое значение для развития внутреннего туризма, для истории.

По его словам, в преддверии 110-летнего юбилея Владивостокской крепости важно обеспечить качественную инфраструктуру для доступности объектов исторического наследия.

Как уточняется, Владивостокская крепость — уникальный памятник. Она состоит из фортов, батарей и других сооружений. Возведение первых сооружений началось в 70-е годы XIX века.

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