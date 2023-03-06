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В России продали 22 тысячи новой автомобильной техники за неделю

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В России продали 21,9 тыс. единиц новой автомобильной техники за неделю с 27 февраля по 5 марта, заявили в аналитическом агентстве «Автостат».
В России продали 22 тысячи новой автомобильной техники за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Более 80% транспортных средств — это легковые машины, ещё 12% — грузовые, 7% — лёгкие коммерческие автомобили.

Оставшийся 1% — автобусы.

Тем временем Ассоциация европейского бизнеса заявила о снижении продаж легковых машин и лёгких коммерческих автомобилей в России в феврале 2023 года на 62,1% в годовом выражении, передаёт newizv.ru. По итогам февраля реализовано 41,9 тыс. единиц.

Ранее сообщалось, что кроссоверы и внедорожники заняли 63% на российском рынке в январе 2023 года. Годом ранее показатель составлял 55,2%.

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