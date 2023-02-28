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«Автостат»: кроссоверы заняли 63% на рынке России в январе

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Кроссоверы и внедорожники заняли 63% на российском рынке в январе 2023 года. Годом ранее показатель составлял 55,2%.
«Автостат»: кроссоверы заняли 63% на рынке России в январе
  • Gettyimages.ru
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Как сообщает газета «Известия», об этом заявил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков на форуме «ForAuto — 2023. Итоги и прогнозы авторынка».

По словам эксперта, доля выросла за счёт китайских брендов, пришедших в Россию.

Целиков также отметил, что рост доли кроссоверов и внедорожников зафиксирован во всех федеральных округах.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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