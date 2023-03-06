МИД России назвал покушение на Малофеева ещё одним примером террористических методов Киева

МИД России назвал неудавшееся покушение на российского предпринимателя, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева ещё одним примером глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего террористическими методами.

Комментарий официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой размещён на сайте МИД.

«Неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева — ещё один пример глубоко преступной природы киевского режима», — говорится в заявлении.

Захарова отметила, что киевский режим не брезгует откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия.

По её словам, в Москве не сомневаются, что подобные акции осуществляются «с молчаливого согласия, если не с подсказки западных кураторов» киевского режима.

Ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила покушение на Константина Малофеева.

По данным спецслужбы, действующие под контролем Службы безопасности Украины организаторы теракта намеревались подорвать самодельное взрывное устройство, прикреплённое под автомобилем Малофеева.

Подробнее — в материале RT.