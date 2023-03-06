В Оренбургской области построят три школы в 2023 году

В Оренбургской области планируют построить три школы в 2023 году.

Об этом сообщает RIA56.

«В планах этого года строительство ещё трёх школ — на улице Маршала Рокоссовского и в ЖК «Дубки» в Оренбурге, одну построим в Бузулукском районе», — заявил губернатор Денис Паслер.

По его словам, в 2024 году введут в эксплуатацию ещё четыре школы, а до конца 2023 года в регионе капитально отремонтируют 19 школ.

Ранее НСН сообщала, что в Москве инвесторам выделят 26,5 га земли для строительства социальных объектов.