Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии

В результате падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погибли два человека, ещё один пострадал.

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Об этом сообщили в МЧС по республике. Согласно данным ведомства, в 12:10 мск поступило сообщение, что в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado. По предварительной информации, в машине находились шесть человек. После получения сообщения на поиски отправились спасатели. Детей среди погибших не оказалось. В данный момент проводятся работы по эвакуации тел погибших. 3 марта спасатели обнаружили труп мужчины, пропавшего ранее на горе Эльбрус.