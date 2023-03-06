Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
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Об этом сообщили в МЧС по республике.
Согласно данным ведомства, в 12:10 мск поступило сообщение, что в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado.
По предварительной информации, в машине находились шесть человек.
После получения сообщения на поиски отправились спасатели.
Детей среди погибших не оказалось.
В данный момент проводятся работы по эвакуации тел погибших.
3 марта спасатели обнаружили труп мужчины, пропавшего ранее на горе Эльбрус.