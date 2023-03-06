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Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии

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В результате падения автомобиля в озеро в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погибли два человека, ещё один пострадал.
Два человека погибли в результате падения автомобиля в озеро в Кабардино-Балкарии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в МЧС по республике.

Согласно данным ведомства, в 12:10 мск поступило сообщение, что в озеро Гижгит упал автомобиль Toyota Prado.

По предварительной информации, в машине находились шесть человек.

После получения сообщения на поиски отправились спасатели.

Детей среди погибших не оказалось.

В данный момент проводятся работы по эвакуации тел погибших.

3 марта спасатели обнаружили труп мужчины, пропавшего ранее на горе Эльбрус.

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