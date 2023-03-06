Школьники из Подмосковья стали победителями Национальной технологической олимпиады

Шесть школьников из Московской области стали победителями и призёрами Национальной технологической олимпиады (НТО) по направлениям «Искусственный интеллект», «Технологии виртуальной реальности» и «Водные робототехнические системы».

РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической олимпиады. В рамках олимпиады участники разрабатывали мультимодальные модели, VR-приложения и системы диагностики подводного трубопровода. Ранее НСН сообщало, что специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве.