Школьники из Подмосковья стали победителями Национальной технологической олимпиады
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической олимпиады.
В рамках олимпиады участники разрабатывали мультимодальные модели, VR-приложения и системы диагностики подводного трубопровода.
Ранее НСН сообщало, что специальный конкурс на получение грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих программы помощи участникам специальной военной операции и их семьям, стартует в Москве.