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В ОП рассказали, как отличить благотворительные НКО от мошенников

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Член Общественной палаты России, директор Агентства социальной информации Елена Тополева-Солдунова заявила, что в реестре социально ориентированных некоммерческих организаций, который ведёт Минэкономразвития, есть многие благотворительные фонды.
В ОП рассказали, как отличить благотворительные НКО от мошенников
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Также сами объединения благотворителей создают сервисы и реестры проверенных НКО.

«По сути, это саморегулирование. Такие списки есть, например, у Добро Mail.ru, ассоциации «Все вместе». Можно зайти и на наш сайт Агентства социальной информации, там тоже есть каталог НКО», — рассказала Тополева-Солдунова в беседе с «Парламентской газетой».

Кроме того, рекомендуется проверить, как написано название организации и доменное имя.

«Названия НКО сейчас плохо защищены законом. Конечно, организация не может взять точно такое же наименование, но она может слегка видоизменить его», — пояснила эксперт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать нужный им благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.

По его словам, учитывая высокую востребованность благотворительной деятельности среди сограждан, необходимо обезопасить эту сферу от мошенников.

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