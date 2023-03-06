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В Москве во все пункты вакцинации поставили оба компонента «Спутник V»

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В Москве во все пункты вакцинации поставили оба компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом информирует пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.
В Москве во все пункты вакцинации поставили оба компонента «Спутник V»
  • РИА Новости

«В организациях, подведомственных Департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19», — заявили в ведомстве. 

Отмечается, что Депздрав постоянно держит на контроле вопрос наличия вакцины в медицинских организациях и своевременно передаёт Минздраву данные о необходимости поставок препарата.

Ранее сообщалось, что в Москве закончился первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Позже в Минздраве заявили, что партии вакцины «Спутник V» направлены в Москву.

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