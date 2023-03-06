Врач Сибирский посоветовал обратиться к врачу при лихорадке во время насморка

Врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, в каком случае при насморке следует обратиться к специалисту.

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что об опасных процессах в организме при насморке могут свидетельствовать лихорадка, сильные головные или боли в области гайморовых пазух и в верхней части надбровных областей.

«Если у человека при этом появляется кровотечение... это говорит о том, что процесс более серьёзный и требует внимания врачей, которые будут ставить диагноз и принимать соответствующие меры», — предупредил врач.

В начале февраля ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции.