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Врач Сибирский посоветовал обратиться к врачу при лихорадке во время насморка

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Врач общей практики, руководитель терапевтической клиники «Европейского медицинского центра» Владимир Сибирский рассказал, в каком случае при насморке следует обратиться к специалисту.
Врач Сибирский посоветовал обратиться к врачу при лихорадке во время насморка
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В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что об опасных процессах в организме при насморке могут свидетельствовать лихорадка, сильные головные или боли в области гайморовых пазух и в верхней части надбровных областей. 

«Если у человека при этом появляется кровотечение... это говорит о том, что процесс более серьёзный и требует внимания врачей, которые будут ставить диагноз и принимать соответствующие меры», — предупредил врач.

В начале февраля ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные Роспотребнадзора сообщало, что в России наблюдается активизация пандемии коронавирусной инфекции. 

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