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Путин поддержал идею тиражировать проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного»

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Президент России Владимир Путин поддержал идею тиражировать на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».
Путин поддержал идею тиражировать проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного»
  • РИА Новости

В нём, как рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с президентом, отображаются потребности семьи бойца.

Путин поблагодарил Шумкова за инициативы по поддержке спецоперации и семей российских военнослужащих.

«Идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», — подчеркнул президент.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что семьи мобилизованных были взяты под опеку в Курганской области.

По словам Шумкова, был определён социальный портрет каждой семьи «с теми вопросами, которые необходимо решать».

В середине февраля Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены.

Российский лидер поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.

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