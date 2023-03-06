Путин поддержал идею тиражировать проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного»

Президент России Владимир Путин поддержал идею тиражировать на всю страну проект по созданию «паспорта семьи мобилизованного».

В нём, как рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков на встрече с президентом, отображаются потребности семьи бойца.

Путин поблагодарил Шумкова за инициативы по поддержке спецоперации и семей российских военнослужащих.

«Идея паспорта каждой семьи мобилизованного — очень хорошая, и думаю, что нужно будет её тиражировать на всю страну», — подчеркнул президент.

Губернатор, в свою очередь, отметил, что семьи мобилизованных были взяты под опеку в Курганской области.

По словам Шумкова, был определён социальный портрет каждой семьи «с теми вопросами, которые необходимо решать».

В середине февраля Путин заявил, что права российских военных и их семей должны быть защищены.

Российский лидер поручил установить для мобилизованных и остальных военнослужащих, включая добровольцев, двухнедельный отпуск раз в полгода.