В словарь Института русского языка внесли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация»

В словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН внесли новые слова, среди которых «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».

Об этом свидетельствуют данные орфографического академического ресурса «Академос».

Как пояснил РИА Новости научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать.

«И когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — сказал он.

28 февраля российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.