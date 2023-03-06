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В словарь Института русского языка внесли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация»

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В словарь Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН внесли новые слова, среди которых «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация».
В словарь Института русского языка внесли слова «коптер», «почтомат» и «фотовидеофиксация»
  • РИА Новости

Об этом свидетельствуют данные орфографического академического ресурса «Академос».

Как пояснил РИА Новости научный сотрудник Института и главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, отбирают те слова, о которых есть вопросы, как их правильно употреблять, как правильно писать.

«И когда видят, что эти слова «доросли», скажем так, до того, чтобы принять их в состав академического орфографического словаря, принимают решение о включении этих слов в базу данных», — сказал он.

28 февраля российский лидер Владимир Путин подписал закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного недопустимо применение иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке.

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