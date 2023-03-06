В Кремле прокомментировали идею объединения новых регионов в один федеральный округ
- РИА Новости
«Пока никаких решений на этот счёт не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — заявил он.
Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил объединить новые регионы в один федеральный округ для ускорения их интеграции.
На пленарном заседании во вторник, 14 февраля, Государственная дума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.