В Кремле прокомментировали идею объединения новых регионов в один федеральный округ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею возможного объединения новых российских регионов в единый федеральный округ.

«Пока никаких решений на этот счёт не принималось, различные варианты изучаются, своевременно будут приниматься решения в случае необходимости», — заявил он.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости предложил объединить новые регионы в один федеральный округ для ускорения их интеграции.

На пленарном заседании во вторник, 14 февраля, Государственная дума приняла федеральные законы об интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в российское законодательство в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты.